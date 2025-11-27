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En horas del mediodía de hoy jueves 27 de noviembre reportaron el volcamiento de una buseta en la Autopista Centroccidental en Yaracuy. Esto a la altura de la zona libre, correspondiente al municipio José Antonio Páez.

Se informó que al menos una persona lesionada fue llevada de emergencia al Hospital Central de San Felipe. Mientras que otros lesionados fueron atendidos en centros asistenciales cercanos.

El hecho vial fue reportado a los números de emergencia por parte de pasajeros que iban en el bus. Al lugar llegaron equipos de rescate como funcionarios de Tránsito de la PNB además de policías de la entidad.

En el accidente reportaron una persona fallecida, La misma respondía en vida al nombre de Yosmelvis Durán de 25 años. También otra dama lesionada de nombre Alicia Pérez, dijo Yaracuy al Día.

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Volcamiento de buseta en la Autopista Centroccidental en Yaracuy

Hasta ahora indicaron los pasajeros como personas que transitaron por el lugar que una falla mecánica provocó el hecho. Ya que una de las ruedas salió de su eje provocando el accidente en dicha autopista.

El accidente se suma a los ocurridos en el país en lo que va de mes. Se hace un llamado a transitar con mucha prudencia en las vías del país, cumpliendo las normas impuestas por el INTT.

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