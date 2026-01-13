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La tarde de este martes se registró un accidente vial en la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente a la altura del kilómetro 128, en el tramo que conecta Maracay con Valencia.

Aproximadamente a las 3:55 p.m., un vehículo particular perdió el control, volcando y terminando su trayectoria en la isla central de la importante arteria vial, indicó Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca) través de sus redes sociales.

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Volcamiento en el kilómetro 128 de la ARC

El hecho ocurrió en sentido Maracay – Valencia, provocando una interrupción momentánea en el flujo vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio.

En el lugar del siniestro, comisiones de operaciones viales, unidades de emergencia y equipos multipropósito atendieron a dos personas, quienes resultaron con lesiones leves. Tras recibir los primeros auxilios y verificar que no presentaban riesgos mayores, los equipos procedieron a las labores de recuperación de la unidad siniestrada.

Tras concluir las maniobras de limpieza y retiro del vehículo, las autoridades informaron que la autopista quedó 100% operativa. El libre tránsito vehicular está garantizado en ambos sentidos de la ARC.

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