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Un reportero gráfico murió en Maracay en un accidente de moto, ocurrido ayer 14 de octubre de 2025 en la avenida Constitución. Sergio Olivo de 75 años era un destacado profesional de la fotografía.

Olivo murió de manera instantánea tras golpearse la cabeza contra el pavimento, enseguida testigos del hecho informaron a las autoridades mediante los números de emergencia. Pero al llegar al lugar ya se encontraba sin signos vitales.

Comisiones de la policía científica llegaron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida del septuagenario. El cadáver de Olivo fue llevado a la morgue de Caña De Azúcar, al norte de la ciudad jardín.

Reportero gráfico murió en Maracay en accidente de moto

Olivo trabajó en varios medios de comunicación de la capital aragüeña, tenía cuatro hijos y vivía en la zona de 23 de enero de Maracay. Era una persona muy apreciada en el gremio de los reporteros gráficos.

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Era conocido por ser una persona muy jovial, dispuesta siempre al trabajo como a colaborar con sus compañeros. Conocedor de la materia fotográfica y uno de los que aconsejaba siempre a las nuevas generaciones de reporteros.

Desde Noticias24Carabobo nos unimos al duelo que embarga a la familia Olivo en Maracay. Elevamos oraciones al Creador por su descanso eterno además enviamos palabras de condolencias a sus familiares y amigos.

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