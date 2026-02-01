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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó a través de sus canales oficiales sobre un evento sísmico ocurrido en el oriente del país durante la tarde del sábado 31 de enero.

El movimiento, que alcanzó una magnitud de 3.9, tuvo como epicentro la zona cercana a las localidades de Irapa y Yaguaraparo.

De acuerdo con el reporte sismológico, el temblor se registró exactamente a las 6:56 p. m. (hora local). Los datos técnicos precisan que el epicentro se localizó a tan solo 7 kilómetros al suroeste de Irapa y a unos 21 kilómetros al este de Yaguaraparo, en el estado Sucre. Asimismo, la profundidad del movimiento telúrico fue calculada en 26.4 kilómetros.

Aunque la magnitud 3.9 se categoriza como un sismo de intensidad menor, la ubicación geográfica del epicentro permitió que algunos residentes de la zona costera y de la península de Paria percibieran el movimiento de forma leve.

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