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El Club Social Chino de Valencia recibió este sábado 6 de diciembre una Asamblea General Extraordinaria, con los 26 representantes de clubes de la comunidad asiática de todo el país, para establecer el Comité y Cronograma Electoral de las próximas elecciones de la Federación de las Asociaciones Chinas de Venezuela (FACV).

Franco Chen, presidente del Club Social Chino de Valencia y anfitrión del encuentro, destacó la importante representación de la comunidad asiática que está presente en el país.

«La Federación de las Asociaciones Chinas de Venezuela representa a más de 200 mil comunidades en el país que viven a diario en los comercios, supermercados, abastos, ferreterías, entre otros», detalló Chen.

Además, enfatizó el compromiso continuo con el desarrollo económico del país: «Tenemos bastante comunidad, seguimos sumando, llegando más inversionistas, confiando en el país y cada día mejorando más”, recalcó.

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Comunidad China de Venezuela

Entre los representantes de clubes de la comunidad asiática asistentes se encontraban delegados de: Apure, Anzoátegui, Amazonas, Aragua, Barinas, Bolívar, Caracas, Carora, Falcón, Guárico, La Guaira, Mérida, Nueva Esparta, Guanare, Carúpano, Cumaná, Táchira, Trujillo, Tinaquillo, Yaracuy, Valencia, Zulia.

El comité elegido tendrá la responsabilidad de organizar la jornada electoral que definirá a la nueva directiva. Franco Chen confirmó que las elecciones para el Presidente y Primer Vicepresidente de la Federación China de Venezuela se llevarán a cabo el próximo 20 de diciembre en las instalaciones del Club Social Chino Valencia.

Finalmente, Chen hizo referencia a los fuertes lazos bilaterales, subrayando la importancia de la relación diplomática entre ambos países: “Así como dice nuestro presidente Xi Jinping junto al presidente Nicolás Maduro, una mano amiga, las relaciones diplomáticas que tiene China con Venezuela son 51 años de aniversario que se celebraron por relaciones diplomáticas”.

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