La selección de República Dominicana reveló que Sandy Alcántara saldrá como abridor para el primer juego del torneo, ante Venezuela.

Así lo dio a conocer el mánager Rodney Linares, durante una entrevista para el medio puertorriqueño MB Sports TV Puerto Rico.

«Sandy me indicó, apenas me nombraron dirigente, que él quería lanzar el primer encuentro. Yo le dije que con eso no habría problema», añadió Linares, nombrado manager de equipo dominicano en julio del pasado año 2022.