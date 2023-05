Compartir

Varias personalidades repudian, este domingo 21 de mayo, la agresión que sufrió desde las gradas del Mestalla, el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr. por su color de piel.

A lo cual, el propio jugador no dudo en alzar su voz contra el racismo, a través de las redes sociales, “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”.

De hecho, dejó en evidencia la situación que vive en España; donde ha sido víctima de racismo desde semanas; y que esto le puede afectar su estadía en el club merengue.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Precisó Vinicius Jr. que “Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Ante los constantes ataques, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó que el partido de este domingo contra el Valencia; debió detenerse por los insultos racistas de todo el estadio.

O Santos Futebol Clube repudia com veemência todas as agressões racistas sofridas pelo atleta @vinijr, que já ocorreram em vários momentos de sua carreira e, hoje, se repetiram no confronto entre Valência e Real Madrid. Racismo é crime e, mais do que combatido, tem que ser… pic.twitter.com/u4YyZxA1C8 — Santos FC (@SantosFC) May 21, 2023

Señaló que “He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius”.

Concluyó que “No soy el más indicado para pensar lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar a fútbol así. Diría lo mismo que si hubiéramos ganado, no hemos jugado bien, es difícil buscar la motivación. Es demasiado grave esto, lanzan un balón en tiempo de ataque, insultan a Vinícius todo el rato y luego le enseñan tarjeta roja”.

También puedes leer: Rayo Zuliano sin sumar en su visita a la capital ante UCV

Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.