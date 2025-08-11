Compartir

Solicitar un crédito en el Banco del Tesoro en agosto 2025 debes cumplir con los requisitos. Desde el mes de mayo la cartera crediticia ha crecido en esta entidad bancaria, al igual que en otros bancos.

Entre los requisitos se encuentran: presentar la cédula de identidad laminada legible, copia del RIF, y en algunos casos, certificación de ingresos o constancia de trabajo, entre otros. También se puede solicitar un presupuesto del bien a adquirir, como parte de los requisitos para créditos específicos como el «Tesoro Emprendedor».

Crédito en el Banco del Tesoro en agosto 2025, requisitos generales:

Cédula de Identidad: Copia legible, vigente o vencida.

RIF: Copia del Registro Único de Información Fiscal vigente.

Certificación de Ingresos: O constancia de trabajo, dependiendo de si eres trabajador independiente o dependiente.

Comprobante de Domicilio: Factura de servicio público o documento similar.

Crédito Tesoro Emprendedor:

Además de los requisitos generales, se solicita:

Copia del RIF del emprendimiento.

Certificado del Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

Presupuesto del bien a adquirir (mercadería, equipos, etc.).

Estados de cuenta de los últimos 3 meses de las cuentas bancarias.

Crédito Personal:

Puede requerir: Copia del RIF y cédula del cónyuge (si aplica).

Balance personal o mancomunado (si aplica).

Recibos de pago de los últimos tres meses (si aplica).

NO DEJES DE LEER AHORA: Bolsa Clap en agosto 2025 y lo que se sabe

Es recomendable visitar la agencia del Banco del Tesoro más cercana o contactarlos a través de sus canales oficiales para obtener información más precisa sobre los requisitos específicos del crédito que te interesa.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas