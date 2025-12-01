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Una persona desorientada en el Cerro El Café en el municipio Naguanagua fue rescatada en horas de la noche de ayer domingo 30 de noviembre de 2025. La persona se encontraba en la zona de las antenas en la parte alta.

Bomberos de Carabobo y Guardia Nacional del Pueblo, y la coordinación del Sargento Mayor de Segunda, Edgardo Gallanto además de tres efectivos hicieron posible el rescate. El mismo ocurrió cerca de las 8:20 de la noche.

Persona desorientada en el Cerro El Café y los consejos a los nuevos senderistas

Para hacer senderismo de forma segura, planifica con antelación (investiga la ruta, revisa el clima y avisa a alguien). Equípate adecuadamente con agua como con comida extra y ropa para protegerte del sol.

Sé respetuoso con el entorno y otros excursionistas (no te salgas del sendero, no dejes basura, respeta a la fauna y sigue las normas del lugar). Investiga la ruta: Infórmate sobre la dificultad, distancia, desnivel y posibles puntos de interés.

Consulta el clima: Revisa la previsión meteorológica antes de salir y prepárate para cambios bruscos. Planifica tu tiempo: Sé realista con tus capacidades y calcula el tiempo necesario para completar la caminata sin prisas.

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