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Fue rescatada una persona lesionada en el Cerro El Casupo, el hecho ocurrió la noche de ayer martes 28 de octubre de 2024 en el conocido parque municipal del norte de Valencia. Luego que avisaran de la persona lesionada en la zona escarpada del lugar.

En el punto donde se encontraba llegó personal del parque como funcionarios del servicio de emergencias 0800 Bigote. El sujeto fue trasladado hasta la emergencia del Hospital Central de Valencia para ser evaluado.

Rescatada una persona lesionada en el Cerro El Casupo

El sujeto lesionado quedó identificado como Juan Hernández de 47 años de edad, con residencia al sur de Valencia. En el lugar estuvieron también funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Valencia.

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El rescate se suma a los otros que se han efectuado en varias montañas de la Gran Valencia.

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