PortadaRegionesCarabobo

Rescatada una senderista en el Parque Nacional San Esteban

By Redacción Noticias24Carabobo
0
117
Rescatada una senderista en el Parque Nacional San Esteban
Foto: Canal de Emergencia

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Fue rescatada una senderista en el Parque Nacional San Esteban, ayer domingo 19 de octubre de 2025. Varias horas estuvieron varios grupos de rescate en el sitio atendiendo a una dama de 50 años.

El tipo de lesión ameritó la atención en el lugar, empaquetamiento y traslado a centro asistencial, dijo el rescatista Jacobo Vidarte. La mujer fue llevada al Hospital Doctor Ángel Larralde.

Rescatada una senderista en el Parque Nacional San Esteban

La mujer de 50 años quedó identificada como Noreldis Herrera, en el rescate estuvieron bomberos forestales, además de un guía local como vecinos del área; dijo el Canal de Emergencia en su reporte.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre perdió la vida en incendio de una vivienda en Baruta

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCanal de Emergencia, Jacobo Vidarte
Artículo anterior
Accidente en Portuguesa, identificadas las tres mujeres fallecidas
Artículo siguiente
Azulejos y Marineros se jugarán el pase a la Serie Mundial esta noche
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes