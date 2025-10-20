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Fue rescatada una senderista en el Parque Nacional San Esteban, ayer domingo 19 de octubre de 2025. Varias horas estuvieron varios grupos de rescate en el sitio atendiendo a una dama de 50 años.

El tipo de lesión ameritó la atención en el lugar, empaquetamiento y traslado a centro asistencial, dijo el rescatista Jacobo Vidarte. La mujer fue llevada al Hospital Doctor Ángel Larralde.

Rescatada una senderista en el Parque Nacional San Esteban

La mujer de 50 años quedó identificada como Noreldis Herrera, en el rescate estuvieron bomberos forestales, además de un guía local como vecinos del área; dijo el Canal de Emergencia en su reporte.

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