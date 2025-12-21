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Fueron rescatadas tres jóvenes en Carabobo de una red de trata de personas. La información la dio a conocer el comisario general Douglas Rico del CICPC en sus redes sociales. Quedando los detenidos a la orden del Ministerio Público.

Labores de inteligencia y pesquisas de campo, permitieron a comisiones de la Delegación Municipal Puerto Cabello, el rescate efectivo de cuatro jóvenes entre 13 y 16 años. Quienes, fueron captadas mediante engaños y sometidas en una red de trata de personas.

Mediante el proceso de investigación, se pudo conocer que las menores habían sido captadas por María De Los Ángeles Castillo Velásquez (21) (aún por detener). Quien, le ofreció distintos trabajos a cambio de altas sumas de dinero.

Rescatadas tres jóvenes en Carabobo de una red de trata de personas

Sin embargo, las trasladaba a la vivienda de Darwin José Raúl Torres (49), también por aprehender, quien se encargó de custodiar y retener a las víctimas. Durante el dispositivo de rescate se logró la captura de José David Colina Ibarra (64).

Además de Román Antonio Domínguez Linares (63), Tulio Enrique Vargas Villalonga (56), Luiggi Alejandro Romero Álvarez (18). Y, un joven de 16 años de edad, quienes cancelaban 2 mil bolívares por tener encuentros íntimos con las jóvenes rescatadas.

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Cabe destacar que se continúa el trabajo de campo a fin de ubicar a las dos personas prófugas, a fin de desarticular en su totalidad esta red criminal; las víctimas rescatadas quedaron a disposición de órganos competentes y sus familiares. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

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