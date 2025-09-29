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Fue rescatado el cadáver de una mujer en el Río Guaire, en Caracas, la misma había caído el día sábado tras chocar contra una defensa. Esto a la altura de la avenida Río de Janeiro en Chuao, y luego cayó al río.

La dama quedó identificada como Génesis Fontana quien venía en compañía de un familiar de nombre Enrique Prieto cuando chocó contra la defensa, cayendo al río. Las autoridades con un patrón de búsqueda localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, en avanzando estado de descomposición.

La mujer perdió parte del rostro ya que fue atacada por aves carroñeras que rondan las riveras del río. Fontana fue encontrada a la altura de la urbanización Pablo VI en El Llanito, los grupos de rescate, Protección Civil, Bomberos y distintos cuerpos policiales estuvieron en la búsqueda.

Rescatado cadáver de una mujer en el Río Guaire

El cadáver fue llevado a la morgue de Bello Monte en Caracas, mientras la fémina es el tercer cuerpo sin vida localizado en el Guaire en el mes de septiembre. Ya el 10 de este mes habían localizado a un joven de 22 años fallecido.

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Ese mismo día los bomberos y grupos de rescate localizaron el cadáver de un sujeto de 45 años. Y se han encontrado varios cadáveres en lo que va de año en el conocido afluente capitalino.

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