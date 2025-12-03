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Fue rescatado un excursionista en el Parque Nacional Henri Pittier en Mariara. Se pudo conocer que el hombre identificado como Jesús García de 64 años de edad estaba a la altura de la Serranía Los Azules en el referido parque.

Este permanecía en ayuno y se descompensó en el sector conocido como Los Camburales. García estaba con un acompañante el cual buscó ayuda, enseguida una comisión de rescatistas estuvo en el lugar.

Rescatado un excursionista en el Parque Nacional Henri Pittier en Mariara

García fue rescatado y llevado a un centro de salud para su evaluación. Entre las comisiones de rescate estuvieron brigada Las Cocuizas, como policía municipal de Diego Ibarra de Mariara además de 0800 Bigote.

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El hombre tenía siete días internado en la montaña que divide a los estados Aragua y Carabobo. Dicho rescate se suma a los que han hecho los rescatistas de Inparques en los últimos días en el centro del país.

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