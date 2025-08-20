miércoles, agosto 20, 2025
Rescatado joven que cayó 15 metros por un barranco

Un joven de 25 años de edad, que cayó por un barranco en el sector La Blanca, en la zona de Palo Grande, estado Táchira, fue rescatado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) este lunes.

De acuerdo a la minuta compartida por Protección Civil (PC), funcionarios de dicho ente  se movilizaron hasta el lugar del hecho tras recibir una llamada de emergencia.

Al llegar al sitio constataron que un hombre y su vehículo tipo moto se habían precipitado aproximadamente 15 metros.

Trascendió que el ciudadano presentó politraumatismo generalizado, múltiples escoriaciones e hipotermia.

Los funcionarios, luego de estabilizar al herido, trasladaron al joven hasta el Hospital Central de San Cristóbal para que recibiera la atención médica necesaria.

