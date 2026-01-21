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Fue rescatado un joven que intentó lanzarse de un edificio en Barquisimeto, estado Lara. Luego de las cinco de la tarde comisiones de Protección Civil, Bomberos, y cuerpos policiales estuvieron en el lugar.

El hecho ocurrió en uno de los edificios ubicados en la avenida Venezuela de la capital larense, en las residencias Venezuela. El joven de 19 años fue rescatado afortunadamente por los bomberos.

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Rescatado un joven que intentó lanzarse de un edificio

Los rescatistas tuvieron que trabajar en un área difícil para poder lograr el objetivo, el joven estaba aferrado a los bloques de ventilación de las escaleras. Afortunadamente fue rescatado y llevado a una zona segura.

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Se pudo conocer que vecinos de las residencias dieron la información a las autoridades barquisimetanas. El joven luego de lo ocurrido está con su grupo familiar.

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