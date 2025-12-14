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Fue rescatado un zorro silvestre en un hotel de Los Guayos, los efectivos bomberiles efectuaron el resguardo en el lugar. El animal se encontraba desorientado en una de las áreas comunes del hotel.

Gracias a la rápida acción de los bomberos el zorro fue rescatado sano y salvo sin sufrir lesiones. El pequeño zorro fue llevado al Acuario de Valencia. Allí, está siendo evaluado por un equipo de veterinarios especializados en fauna silvestre para asegurar su bienestar.

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Rescatado un zorro silvestre en un hotel de Los Guayos

El zorro permanecerá en cuarentena bajo estricta observación para garantizar que esté en óptimas condiciones de salud. La meta final es clara: una vez que los especialistas lo aprueben, el zorro será liberado en su hábitat natural. Lejos de zonas urbanas, donde pueda vivir libremente.

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Recuerda que de encontrar animales silvestres debes informar de inmediato a los bomberos. Estos generalmente pueden llegar a áreas comunes como residencias; locales comerciales entre otros.

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