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Fue rescatado un felino en un pozo artesanal en Los Chorritos por bomberos del municipio Libertador. El gato cayó en un aljibe y enseguida avisaron a las autoridades del occidente carabobeño.

Al sitio llegaron comisiones de rescate quienes tienen experiencia en este tipo de labor y cuentan con los equipos necesarios para la extracción del animal. En esta caso un felino comunitario.

Rescatan a felino en un pozo artesanal en Los Chorritos

Los efectivos bomberiles realizaron el rescate en el pozo con mucha seguridad y precisión. Garantizando de esta manera la vida del animal, el cual quedó bajo el resguardo de unas personas residentes del lugar.

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De igual modo, realizaron puntos de seguridad para evitar que otros felinos del área puedan caer en el pozo. Los bomberos cumplieron de esta manera con una noble labor de rescatar una vida.

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