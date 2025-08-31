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Un motociclista resultó lesionado en la tarde del pasado sábado tras sufrir un accidente en la carretera de la Costa de Oro, en el estado Aragua, luego de perder el control de su vehículo y precipitarse a un río.

Cayó a una altura de tres metros aproximadamente.

El incidente ocurrió a la altura de las instalaciones de Profauna. Testigos del suceso reportaron de inmediato la situación a las autoridades, lo que permitió una rápida movilización de los equipos de rescate.

En respuesta a las llamadas de alerta, funcionarios de los Bomberos Forestales de Aragua, la Dirección de Prevención de Riesgo de la Alcaldía de Mario Briceño Iragorry y Protección Civil se desplegaron en la zona.

Rescatan a motociclista tras caer a un río

El personal de emergencia logró localizar y recuperar al conductor, quien presentaba diversas lesiones a causa de la caída. Una vez estabilizado en el sitio, el hombre fue trasladado en una ambulancia a un centro de salud para recibir la atención médica especializada que requieren sus heridas.

Las causas que originaron el accidente se desconocen y permanecen bajo investigación por las autoridades competentes. Una comisión de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana investiga los pormenores del suceso vial.

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