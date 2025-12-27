ActualidadNacionalPortadaTendenciaN24C

Rescatan a ocho personas en situación de ahogamiento en Aragua

By Redacción Carabobo
0
76
Situación de ahogamiento en Aragua

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Ocho personas en situación de ahogamiento en Aragua fueron rescatadas en el municipio Costa de Oro. Mayker Pérez, director de Seguridad Ciudadana del estado Aragua dio a conocer su posición ante el aumento de percances en las playas de esa entidad.

Los cuerpos de seguridad han tenido una vigilancia fuerte en la zona, hizo el llamado a los asistentes a las playas a mantener una posición consciente. Como también responsables en estos espacios.

Situación de ahogamiento en Aragua

De igual modo, Pérez hizo el llamado a las personas para que acaten los llamados de los salvavidas que hay esto con el fin de evitar hechos que lamentar. En el municipio Costa de Oro hay en la actualidad un despliegue de funcionarios ante los temporadistas.

En el operativo de Navidad se encuentran Policía del estado Aragua además de GNB, entre otros cuerpos de seguridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNotitarde
Artículo anterior
Este número de equipos de puntos de venta se han fabricado en Venezuela
Artículo siguiente
Capturado octogenario por abuso sexual a una persona vulnerable
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes