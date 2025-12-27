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Ocho personas en situación de ahogamiento en Aragua fueron rescatadas en el municipio Costa de Oro. Mayker Pérez, director de Seguridad Ciudadana del estado Aragua dio a conocer su posición ante el aumento de percances en las playas de esa entidad.

Los cuerpos de seguridad han tenido una vigilancia fuerte en la zona, hizo el llamado a los asistentes a las playas a mantener una posición consciente. Como también responsables en estos espacios.

Situación de ahogamiento en Aragua

De igual modo, Pérez hizo el llamado a las personas para que acaten los llamados de los salvavidas que hay esto con el fin de evitar hechos que lamentar. En el municipio Costa de Oro hay en la actualidad un despliegue de funcionarios ante los temporadistas.

En el operativo de Navidad se encuentran Policía del estado Aragua además de GNB, entre otros cuerpos de seguridad.

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