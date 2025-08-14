Compartir

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) lograron el rescate de tres adolescentes, dos hembras y un varón, reportados como desaparecidos en el estado Mérida.

Los funcionarios se desplegaron en un área boscosa de la localidad, donde finalmente hallaron a los jóvenes quienes declararon haber estado en cautiverio desde el 10 de agosto supuestamente bajo la custodia de dos personas.

El primer sospechoso se encontraba en las areas adyacentes del lugar

De acuerdo a la información compartida por la Policía Nacional Bolivariana en su cuenta de Instagram, el despliegue se llevó a cabo en el sector La Quinta, comunidad agropecuaria 12 de octubre, luego que un ciudadano informara a las autoridades que sospechaba de una persona vinculada a la madre de los menores, e indicando que dicho sospechoso se encontraba en las adyacencias del lugar.

Posteriormente, en un segundo operativo en el mismo sector, los efectivos policiales lograron la aprehensión de un segundo sospechoso. Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial para continuar con las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los detenidos.

