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Un operativo de seguridad coordinado logró la ubicación y recuperación de la niña Isabella Córdova, de 6 años de edad, quien se encontraba en condición de desaparecida desde el pasado viernes 7 de noviembre en la localidad de Guarenas, estado Miranda.

La acción fue el resultado de la movilización inmediata de Comisiones Mixtas integradas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), PoliMiranda, Poliplaza y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes actuaron tras recibir la denuncia de su desaparición.

Fuentes cercanas al operativo confirmaron que la menor fue localizada y recuperada en el mismo urbanismo donde reside.

Se ha indicado que la niña Isabella Córdova se encuentra en buen estado de salud. Su aparición ha generado un profundo alivio en la comunidad de Guarenas, que se había mantenido movilizada en apoyo a su familia.

Niña desaparecida en Guarenas

Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos. Se espera que en las próximas horas se emita una versión oficial que detalle las circunstancias de la presunta retención, el lugar exacto del hallazgo y si existen personas detenidas implicadas en el presunto delito.

Es fundamental recordar que solo las autoridades competentes están facultadas para determinar la naturaleza judicial de los hechos una vez concluida la investigación.

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