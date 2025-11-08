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En un despliegue de acción inmediata e inteligencia policial, funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Falcón (Polifalcón) lograron la liberación exitosa de una adolescente de 16 años que había sido raptada la noche de este viernes 07 de noviembre en la parroquia Casigua, municipio Mene Mauroa.

El suceso, que generó gran alarma y conmoción entre los habitantes, se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche en la calle principal del sector Sivira, específicamente en las adyacencias de la escuela. La joven fue interceptada por tres sujetos armados que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

Gracias a un trabajo de investigación policial coordinado y al invaluable apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, el Centro de Coordinación Policial Nro. 16, acantonado en Mauroa, actuó de manera expedita. La operación fue liderada por la Comisario Jefe Magister Damarys Rodríguez, Comandante de dicho centro.

La rápida respuesta no solo permitió la liberación de la víctima, sino también la aprehensión de uno de los presuntos implicados, gracias a la colaboración de la propia comunidad.

El detenido ha sido identificado como Alejandro Antonio, de 20 años de edad, con residencia en el Sector La Crucecita de la parroquia Casigua.

Adolescente secuestrada en Falcón

Según el reporte de la Comisario Rodríguez, el joven fue abordado por una población enfurecida y entregado a la comisión policial. Al momento de la captura, se encontraba a bordo de una motocicleta de color rojo, marca AVA, modelo Jaguar 150, año 2024, signada con las placas AD4O42R, unidad que fue utilizada en el rapto.

El procedimiento se ejecutó siguiendo las orientaciones del Comandante General del Cuerpo Policial, Gral. Miguel Morales Miranda, en fiel cumplimiento de la ley.

Alejandro Antonio quedó a la orden de la Fiscalía 10° del Ministerio Público, por su presunta participación en delitos estipulados en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), en detrimento de la víctima.

Corresponderá ahora a dicho Ministerio continuar con las investigaciones de esta acción delincuencial para identificar y capturar a los otros sujetos implicados.

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