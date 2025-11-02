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Una adolescente de 17 años, víctima de trata de personas que había sido trasladada hasta El Tigre con fines de explotación sexual, fue rescatada en un hotel ubicado en la avenida España de la misma ciudad.

Autoridades de la Policía Socialista del municipio Simón Rodríguez (Polisosir), recibieron una señal de alerta, por lo que, enseguida iniciaron una operación de rescate.

En el procedimiento se realizó la detención de dos ciudadanos presuntamente vinculados con hechos que vulneraron los derechos de la joven.

Asimismo, funcionarios adscritos a las Coordinaciones del Servicio de Investigación Penal y de la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de ese organismo de seguridad, señalaron que la joven la habían traído desde Barcelona el día miércoles. Se coordinó la asistencia y protección integral de la víctima, en colaboración con otras instituciones.

Investigación

Tras las labores de investigación, se determinó que uno de los detenidos, Néstor Daniel Torres Palacios (42 años), haciéndose pasar por empresario captaba a mujeres y adolescentes a través de las redes sociales con falsas ofertas de trabajo.

Asimismo se informó que la madre de la adolescente, identificada como Marina del Valle Lozada Barrera de 52 años, recibía el dinero del trabajo que hacía su hija a través de pago móvil, que también quedó detenida.

Caso

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

La directora general de Polisosir, comisario Adriana Sosa, reiteró el compromiso del cuerpo policial con la protección de la niñez y adolescencia, destacando que “garantizar la seguridad es nuestra misión. Cada acción que emprendemos tiene como objetivo proteger la vida y la integridad de nuestros ciudadanos, especialmente de los más vulnerables como lo son nuestros niños y niñas”.

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