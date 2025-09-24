Compartir

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró el rescate de 45 aves y un huevo de la especie Diamante Mandarín en un criadero ilícito en el oeste de Caracas.

El operativo, a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, también culminó con la detención de una persona.

La investigación se inició tras un trabajo de campo que permitió identificar a Johalber José Trillo Trillo, de 22 años, quien utilizaba las redes sociales para comercializar las aves por 50 dólares cada una.

Rescatan aves exóticas en Caracas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

El Cicpc logró ubicar el lugar donde mantenía a las especies en condiciones no aptas, lo que causaba alteraciones en los animales.

Las aves rescatadas fueron puestas a disposición del Ministerio de Ecosocialismo para su resguardo y cuidado.

Por su parte, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar los cargos correspondientes y el alcance de la red criminal.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: