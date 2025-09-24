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Rescatan aves exóticas de un criadero ilícito en Caracas

By Redacción Noticias24Carabobo
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Rescatan aves exóticas en Caracas

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró el rescate de 45 aves y un huevo de la especie Diamante Mandarín en un criadero ilícito en el oeste de Caracas.

El operativo, a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, también culminó con la detención de una persona.

La investigación se inició tras un trabajo de campo que permitió identificar a Johalber José Trillo Trillo, de 22 años, quien utilizaba las redes sociales para comercializar las aves por 50 dólares cada una.

Rescatan aves exóticas en Caracas

 

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El Cicpc logró ubicar el lugar donde mantenía a las especies en condiciones no aptas, lo que causaba alteraciones en los animales.

Las aves rescatadas fueron puestas a disposición del Ministerio de Ecosocialismo para su resguardo y cuidado.

Por su parte, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar los cargos correspondientes y el alcance de la red criminal.

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