Rescataron un caimán de anteojos en Naguanagua

Caimán de anteojos en Naguanagua
Foto: Rescate Naguanagua.

Un caimán de anteojos fue rescatado en Naguanagua, en la zona del Barrio Este II. Un equipo de Rescate Naguanagua rescató el ejemplar de baba como también es conocido. Este se encontraba en la vía pública.

El animal presentó lesiones leves y luego fue llevado al Zooaquarium de Valencia donde recibirá ayuda profesional. El caimán lo encontraron a las diez de la mañana de ayer y se espera que sea devuelto a otro hábitat.

Este es el segundo caimán que encuentran en el estado Carabobo, ya que hace unas semanas reportaron uno en el municipio Los Guayos; en la zona de la urbanización Las Agüitas en horas de la madrugada.

Caimán de anteojos en Naguanagua y lo que debes hacer en caso de encontrar uno

.- Si observa una baba o caimán en zona urbana, manténgase a distancia, repórtelo acompañado de foto o vídeos cortos para ayudar a la identificación.

.- En caso de que la especie pueda retornar a su área natural, ésta debe ser la primera opción.

.- Un vídeo corto ayuda muchísimo a los profesionales a identificar la especie y determinar el estado de salud general y/o lesiones (como primera evaluación).

.- Las decisiones sobre la especie deben siempre estar avaladas por reconocidos conocedores de la fauna silvestre.

.- No intente curar heridas ni suministrar remedios caseros.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Alcaldía de Valencia inició jornada de inspección anual a unidades de transporte público

SourceJacobo Vidarte.
