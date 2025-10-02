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Las reservas del BCV alcanzaron su monto máximo, dijo hoy 2 de octubre el Banco Central de Venezuela. El reporte del ente financiero del país destacó que las reservas se encuentran en 13.067 millones de dólares.

Registrando de esta manera un aumento de 27,4% en este año. Los fondos de dólares en el país tuvieron un incremento de 2.813 millones entre los meses de enero a septiembre. Producto de la revalorización de oro además de exportaciones petroleras.

Reservas del BCV alcanzaron su monto máximo

Venezuela de esta manera sigue con el objetivo de fortalecer la economía interna. La última vez que el país había alcanzado ese número en reservas fue en el año 2016, en el mes de abril, dijo la web de Finanzas Digital.

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