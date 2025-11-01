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Bajo el lema «Basta de masacre», decenas de residentes de los complejos de favelas de Río de Janeiro se manifestaron este viernes en contra del operativo policial que causó la muerte de más de 120 personas en dos de esos humildes barrios.

Después del mediodía, organizaciones sociales y vecinales marcharon por dentro del Complexo da Penha, uno de los dos barrios donde se concentraron las operaciones.

Residentes marchan en Río de Janeiro contra masacre policial

La caminata pasó por la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad, donde un día después del operativo los residentes exhibieron una hilera de al menos 50 cadáveres sobre el asfalto que ellos mismos rescataron en bosques aledaños.

Luego, se congregaron en el campo de deportes de la comunidad con carteles en contra de la policía y del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, la cara política del operativo.

Este viernes, la secretaría de Seguridad Pública de este estado divulgó un primer informe de la identificación de los cuerpos, en el que afirma que la gran mayoría de los 121 muertos tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio.

Además de los 121 muertos, la policía informó que 133 personas quedaron detenidas y más de 90 fusiles fueron decomisados.

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