Giannis Antetokounmpo, una de las estrellas más deslumbrantes de la NBA, hizo una profunda reflexión luego de la eliminación de Milwaukee Bucks a manos de Miami Heat en la primera ronda de los play-offs del Este y aseguró que no se trata de un fracaso.

Su equipo cayó por 1-4 ante el elenco de Florida en lo que supuso una sorpresa, y ante ello un periodista le preguntó si se trataba de un fracaso.

La respuesta de Giannis Antetokounmpo

“Dios mío. Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta; un ascenso, cuidar de tu familia”, enfatizó Giannis.

#27Abr #N24Carabobo #Viral – Giannis Antetokounmpo, principal figura de los Milwaukee Bucks, dejó una gran reflexión en rueda de prensa sobre los fracasos en el deporte. CANTV Lechería Diosdado Cabello pic.twitter.com/rsuh7JnTRu — Noticias24Carabobo (@ActualidadN24C) April 27, 2023

La respuesta se alargó mucho más, logrando que cada palabra se hiciera viral en redes sociales por su potente reflexión sobre el fracaso y los logros deportivos.

Aunque muchos han criticado el poco profesionalismo o experticia del periodista, el jugador matizó el momento agregando lo siguiente: “Lo siento, no quería hacerlo personal contigo. Me preguntaste lo mismo en 2022 y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte”.

