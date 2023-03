Compartir

El cantante venezolano Omar Enrique rechazó las declaraciones de Ana Gabriel en las que cuestionaba la libertad en Venezuela.

«Si usted no quiere venir a Venezuela no venga, no hace falta aquí, nadie está pidiendo que venga, pero no sea irresponsable, primero infórmese bien cómo están las cosas en Venezuela», reclamó Enrique a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Ana Gabriel?

La cantante mexicana Ana Gabriel durante un concierto en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, comentó que no ha regresado a Venezuela por la falta de libertad.

Anunció sus despedida de los escenarios, y además reafirmó que no canta en Venezuela, Nicaragua y Cuba por falta de libertad.

“Nuestras naciones necesitan la libertad total y no soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua… Y ustedes me disculparán si yo les respondí un poco fuerte”, puntualizó.

Omar Enrique le responde a Ana Gabriel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Omar Enrique (@omarenriquemusic)

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: ¿Por qué buscamos menos música nueva cuando nos hacemos mayores?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.