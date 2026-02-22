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Por primera vez en la historia, la Basílica de Asís ha permitido la exposición pública de los restos mortales de San Francisco. Este evento, calificado como un hecho sin precedentes por la Iglesia Católica, se organiza para conmemorar el octavo centenario del fallecimiento del «Poverello de Asís«, marcando un momento de profunda devoción para la comunidad internacional.

La magnitud de la convocatoria ha superado todas las expectativas, atrayendo a más de 200 periodistas de diversos países y con una proyección de llegada de al menos 400.000 peregrinos.

Según los organizadores, la afluencia de personas para este homenaje supera incluso los registros de visitas papales anteriores a la localidad, convirtiendo a Asís en el epicentro de la fe durante estas semanas.

Restos de San Francisco de Asís

La exposición se mantendrá abierta al público hasta el próximo 22 de marzo de 2026, permitiendo que fieles de todos los continentes puedan acercarse a rendir tributo. Este hito no solo tiene un valor religioso, sino también histórico. Dando lugar a la figura que revolucionó la espiritualidad medieval y cuya herencia de humildad sigue vigente.

El ambiente en la localidad italiana es de total solemnidad, con un despliegue logístico especial para recibir a la gran marea de visitantes. Las autoridades eclesiásticas han destacado que esta apertura busca renovar el mensaje de paz y fraternidad. Mismo que San Francisco difundió a lo largo de su vida.

Este acontecimiento se perfila como el evento religioso más importante de la década en Italia. La oportunidad de contemplar los restos del santo patrono de los animales y del medio ambiente representa, para muchos, un cierre de ciclo histórico. Además de una experiencia espiritual que difícilmente volverá a repetirse en las próximas generaciones.

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