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Restringen circulación de transporte de carga durante Carnavales 2026

By Lubin Molero
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Restricción de transporte de carga en Carnaval
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la restricción de la circulación para vehículos de carga con peso superior a los 3.500 kilogramos en todo el territorio nacional, como medida de seguridad para la temporada de Carnaval 2026.

Restricción de transporte de carga en Carnaval

La prohibición entrará en vigencia a partir del domingo 15 de febrero a la 1:00 a.m. y se mantendrá hasta el miércoles 18 de febrero a la 1:00 a.m.. Esta normativa se rige por la Resolución Conjunta 083 y 022, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.425.

Vehículos exceptuados

La restricción no aplica para camiones que transporten productos y servicios prioritarios, tales como:

  • Alimentos: Perecederos, no perecederos y sus materias primas.

  • Salud: Medicinas de corta duración, oxígeno y dióxido de carbono para centros médicos.

  • Combustible: Gas de uso doméstico y combustibles para estaciones de servicio.

  • Servicios básicos: Agua potable, químicos para su potabilización y recolección de desechos sólidos domiciliarios.

  • Seguridad y emergencias: Unidades de asistencia vial, policiales, militares y material de telecomunicaciones para la defensa de la Nación.

El INTT exhorta a los transportistas a tomar las previsiones necesarias y a cumplir estrictamente con esta medida, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad vial y proteger la integridad de los temporadistas que se desplazan por las principales carreteras del país.

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