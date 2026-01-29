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La presunta conducta sexual inapropiada de Marilyn Manson, vuelve a ser noticia después de que una nueva ley trajera de vuelta una demanda de 2021.

Si bien el caso había sido desestimado el mes pasado, el mismo juez que lo anuló, solicitó una moción para reconsiderarlo, así lo informó Entertainment Weekly.

La decisión, dada a conocer el lunes 26 de enero, deriva del Proyecto de Ley 250 de la Asamblea estadounidense, promulgado este mes en California. El mismo permite que las víctimas tengan más tiempo para presentar reclamos.

En la demanda, Ashley Walters, quien solía ser asistente del intérprete de »Personal Jesus», alega haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de este.

Antigua demanda contra Marilyn Manson

Tras una interacción vía redes sociales, Walters accedió a un encuentro cara a cara con Brian Warner, nombre de pila del artista, en su casa. Él fue quien estableció el contacto inicial y le propuso una colaboración, sin embargo, el panorama era otro cuando finalmente se encontró con Manson.

De acuerdo a la información, fue empujada a la cama del cantante mientras este intentaba meterle la mano en su ropa interior. Según relató Ashley Walters, ella logró irse del lugar, sin embargo, poco después aceptó fungir como asistente de Marilyn Manson.

Según relató, después de asumir el puesto de trabajo fue sometida a otras situaciones de abuso, aunque no queda claro qué sucedió.

Defensa de Manson lo negó rotundamente

En un comunicado exclusivo para Entertainment Weekly, el abogado del rockero se manifestó en defensa de su cliente.

»A Ashley Walters se le ha otorgado el derecho a presentar una demanda limitada por agresión sexual bajo la nueva ley, una demanda que no sobrevivirá a la próxima moción de juicio sumario», declaró el representante legal.

Y agregó: »Si bien la Sra. Walters presentó varias demandas ahora irrelevantes sobre el supuesto acoso laboral, no tiene demandas pendientes por agresión sexual según la definición del código penal, como lo exigiría la nueva ley, ni el fallo le permite añadir nuevas demandas».

Finalmente, declaró como »hecho innegable» que »el Sr. Warner nunca cometió ninguna agresión sexual».

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