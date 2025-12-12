Compartir

Para el retiro de cédula o pasaporte en las oficinas del Saime, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Si eres mayor de edad debes acudir a la oficina donde ejecutaste el trámite. Posteriormente tomarán tus datos y se procede a la entrega de la misma.

Si eres menor de edad, debes acudir con tu representante, recuerda algo importante debes llevar una copa de la partida de nacimiento. La cédula de identidad en la actualidad es probable que sea admitido el mismo día.

Es importante saber que de no retirar la misma en un lapso de 30 días, la misma será sacada de los archivos y deberás hacer el trámite nuevamente. En caso de robo, hurto o extravío de la cédula de identidad, debes esperar un lapso de seis meses para solicitarla nuevamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Saime (@redsocialsaime)

El retiro de la cédula de identidad en todas las oficinas del Saime es completamente gratuito. De igual manera, evita gestionar los trámites con gestores, realiza tu mismo el trámite desde la página del Saime.

Retiro de cédula o pasaporte en las oficinas del Saime, retiro del pasaporte o prorroga

En cuanto al retiro del pasaporte debes acudir a la oficina donde solicitaste este documento y presentar tu cédula laminada. Para retirarla tienes un lapso de cinco meses continuos desde le día de la impresión.

De no retirarlo este será trasladado a la oficina central y el usuario deberá acudir a la oficina de atención al ciudadano. Esto para solicitar el mismo pagando los aranceles de dicho servicio. Para cualquier información dirígete a las oficinas del Saime.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas