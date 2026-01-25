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En un movimiento clave para la recuperación económica del país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de alto nivel en el estado Anzoátegui con el fin de definir las estrategias que marcarán el crecimiento del sector hidrocarburos.

El encuentro, que contó con la participación técnica de los viceministros del área y la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se centró en la coordinación de planes productivos diseñados para estabilizar y potenciar la principal industria nacional en un entorno global desafiante.

Durante las sesiones de trabajo, se enfatizó que el fortalecimiento de la producción petrolera no solo busca la eficiencia operativa, sino que tiene como fin garantizar el bienestar social y consolidar la soberanía energética del país. Bajo esta visión, las autoridades discutieron la creación de condiciones jurídicas y operativas más atractivas para captar inversiones extranjeras y nacionales, permitiendo que nuevos capitales apuesten por el desarrollo tecnológico y la infraestructura del parque energético venezolano.

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Otro punto importante de la junta fue la propuesta de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, la cual busca alinearse con los proyectos establecidos en la Ley Antibloqueo.

Rodríguez destacó que esta actualización legal es fundamental para facilitar la incorporación de fondos de inversión, permitiendo una mayor flexibilidad financiera y operativa frente a las medidas coercitivas externas. Esta reforma se proyecta como el catalizador necesario para modernizar los esquemas de asociación y atraer socios estratégicos al sector.

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