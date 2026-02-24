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El mundo del boxeo se detendrá nuevamente el próximo 19 de septiembre de 2026, cuando Floyd «Money» Mayweather y Manny «Pac-Man» Pacquiao se enfrenten en una revancha histórica.

La confirmación del combate profesional llegó a través de la prestigiosa revista The Ring, detallando que la sede será nada menos que The Sphere, el recinto más tecnológico de Las Vegas, prometiendo una experiencia visual y deportiva única.

Este enfrentamiento marca la segunda parte de la «Pelea del Siglo» ocurrida en mayo de 2015, la cual rompió todos los récords de recaudación y terminó con una victoria por decisión unánime para el estadounidense. Ahora, tras años de rumores y combates de exhibición, ambos guerreros han decidido retomar sus carreras profesionales para saldar cuentas pendientes en el cuadrilátero.

Revancha Mayweather y Pacquiao 2026

Para Floyd Mayweather, este anuncio representa su vuelta oficial al boxeo profesional desde el año 2017, cuando derrotó a Conor McGregor para dejar su impecable récord en $50-0$. A pesar de haberse mantenido activo con peleas de exhibición alrededor del mundo, el invicto de Michigan busca demostrar que su defensa y velocidad siguen intactas frente a su mayor rival histórico.

Por su parte, Manny Pacquiao, de 47 años, no se queda atrás en su preparación. El filipino tiene previsto un combate de exhibición previo el 18 de abril contra Ruslan Provodnikov, también en Las Vegas. Este le servirá como termómetro físico antes de encarar el campamento de entrenamiento definitivo para enfrentar a Mayweather en septiembre.

Transmisión global vía streaming

Como gran novedad para esta nueva era del boxeo, el evento será transmitido en vivo y de forma global a través de la plataforma de streaming Netflix.

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Impacto en la industria del deporte

La elección de The Sphere como escenario añade un componente de suspenso y modernidad a esta rivalidad clásica.

Aún no sabemos sí el factor edad jugará un papel crucial o si la técnica depurada de ambos logrará darnos un espectáculo a la altura de sus legados. Lo que es seguro es que el 19 de septiembre, Las Vegas volverá a ser el epicentro del deporte mundial con el capítulo final de la «Pelea del Siglo».

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