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Lo que debía ser una celebración familiar se transformó en una emergencia la tarde de este domingo, luego de que una revelación de sexo terminó en un incendio en el reconocido restaurante Oura, ubicado en la avenida principal de Lechería, estado Anzoátegui.

Revelación de sexo terminó en incendio en Lechería

De acuerdo con el relato de los asistentes al evento, el siniestro se originó al momento de realizar el anuncio del sexo del bebé. El uso de fuegos artificiales durante la celebración causó que parte de la pirotecnia cayera sobre una palma y el techo del establecimiento, iniciando rápidamente el fuego en la estructura.

Respuesta de las autoridades

Tras recibir el reporte, se activó un despliegue inmediato. Con la participación de funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, Protección Civil y la Policía de Urbaneja. Los organismos de seguridad trabajaron en conjunto para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a locales vecinos.

Por su parte, el alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, confirmó a través de sus redes sociales que la situación fue controlada con éxito. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando el incidente solo en daños materiales y un gran susto para los presentes.

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