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La memoria y el legado de la Princesa Diana de Gales vuelven a tomar el centro de la escena global, esta vez en el corazón de París.

El prestigioso Museo Grévin de la capital francesa inauguró este jueves una figura de cera de tamaño real de Lady Di luciendo su legendario y emblemático “vestido de la venganza”.

La escultura, que capta con gran detalle la imagen de la princesa, ha sido catalogada como una de las más impactantes del museo.

Revelan figura de cera de la princesa Diana de Gales en París

La elección del atuendo no es casual y ha sido el punto central de la atención mediática. El famoso “vestido de la venganza” (Revenge Dress), un diseño negro, corto, de escote pronunciado y con los hombros descubiertos, fue utilizado por Diana en 1994 para asistir a una gala en la Serpentine Gallery de Londres, justo la noche en que el entonces Príncipe Carlos confesó públicamente su infidelidad.

La inauguración de esta figura de cera en París tiene una carga simbólica adicional, dada la profunda conexión emocional y el trágico final de la princesa en esta ciudad en 1997.

Los curadores han ubicado la figura cerca de otras personalidades, incluyendo a la también figura real con destino trágico, María Antonieta, y figuras contemporáneas como el diseñador Jean-Paul Gaultier.

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