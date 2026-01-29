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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) ha dado un paso crucial en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 10 de enero. En un informe preliminar, la autoridad reveló los parámetros técnicos y los hallazgos en la zona del siniestro donde perdió la vida el reconocido cantante Yeison Jiménez, junto a cuatro integrantes de su equipo y el piloto de la aeronave.

Informe preliminar del accidente aeréo

De acuerdo con el plan de vuelo oficial, la aeronave tipo Piper, matrícula N325FA, tenía como destino el aeropuerto Enrique Olaya Herrera (EOH) de Medellín. El reporte detalla que el avión contaba con una autonomía de 3 horas y 30 minutos de combustible para sus seis ocupantes, con una ruta proyectada que atravesaba Ubaté, San Francisco, Honda y La Pintada a una altitud de 12,500 pies.

Aunque la salida estaba prevista para las 3:05 pm, la carrera de despegue por la pista 05 inició finalmente a las 4:09 pm. Sin embargo, la tragedia sobrevino apenas dos minutos después. A las 4:11 pm, el aparato perdió altura de forma abrupta, colisionando en los terrenos de la finca Marengo, ubicada en la vereda Romita del municipio de Paipa.

Dinámica del impacto y peritaje técnico

Uno de los puntos más reveladores del informe describe la secuencia del impacto. Testigos oculares y la inspección técnica confirmaron que la aeronave tocó tierra y experimentó un rebote antes de su detención final, registrando un desplazamiento lineal de 21 metros sin llegar a volcarse.

El peritaje fue enfático en aclarar que no se produjo fuego antes del impacto. No obstante, la violencia del choque fracturó los tanques de combustible. Esto provocó una combustión inmediata al contacto con las partes calientes de los motores, generando un incendio severo que se concentró en la cabina de mando y el área de pasajeros, lo que dificultó cualquier posibilidad de rescate.

Cumplimiento normativo y próximos pasos

Sorprendentemente, el informe señala que, al momento del incidente, no existían anomalías administrativas o meteorológicas. Las condiciones de visibilidad eran favorables, la documentación de la aeronave estaba vigente y el piloto al mando disponía de todos sus certificados de ley.

Tras este primer diagnóstico, la DIACC iniciará una fase de inspección exhaustiva de los restos del Piper N325FA y profundizará en el análisis de factores humanos. El objetivo será determinar la causa exacta de la pérdida de sustentación que provocó el desplome en una fase tan temprana del vuelo.

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