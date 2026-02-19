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La causa de muerte del actor Peter Greene fue dada a conocer hoy jueves 19 de febrero de 2026. El pasado 12 de diciembre de 2025 el actor fue encontrado sin vida en su apartamento en Nueva York.

Las autoridades dijeron que la investigación sigue abierta. Greene era recordado por sus extraordinarios papeles en La Máscara al lado de Jim Carrey. Como también en Pulp Fiction además de otras series estadounidenses.

Gregg Edwards, quien era el representante del actor, indicó que había hablado con el actor y que iba a ser operado de un tumor benigno. «Tenía una cirugía programada para extirparle un tumor benigno en el pulmón, charlamos sobre eso y él estaba nervioso, pero listo para la operación», indicó Edwards.

Causa de muerte del actor Peter Greene

Ahora en las investigaciones descubrieron que el actor sufrió una herida de bala. «Una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial», dijo la oficina del médico forense al Daily Mail.

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Greene estaba esperando el estreno de una película la cual va a salir este año. Los forenses dijeron que al parecer la muerte del actor fue accidental. Aunque los detectives siguen en las investigaciones del caso.

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