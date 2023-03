Compartir

Este martes el Rey Carlos III procedió al nombramiento de caballero al destacado cofundador y guitarrista de la banda británica Queen, Brian May.

A partir de ahora se pueden referir a él dentro de las islas británicas como Sir Brian Harold May. De esta forma se suma a la lista de los grandes músicos que recibieron ese título, como Mick Jagger, Elton John y Paul McCartney.

Recordemos que el pasado diciembre se hizo el anuncio oficial del nombramiento real. Hecho que se concretó este martes.

El compositor quedó condecorado “por sus servicios a la música y obras de caridad”.

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Armadura Brillante”, comentó el músico.

Tras el nombramiento, Brian May publicó en su cuenta de Instagram un video del momento de la condecoración, grabado por una televisora británica.

En tal sentido, el multiinstrumentista manifestó su agradecimiento con la cobertura mediática del evento. Sin embargo, se sugirió que también tomen en cuenta sus denuncias ambientales.

«En realidad estoy sorprendido por la cobertura que obtuvo mi título de caballero, a nivel mundial», indicó May.

Además añadió que «espero que signifique que más gente me escuchará cuando me pronuncio en contra del manejo del gobierno de los ‘Blood Sports’».

No es la primera vez que el artista recibe un reconocimiento de la realeza británica. En 2005 recibió el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) de parte de la Reina Isabel II.

