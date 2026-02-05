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Lionsgate paralizó las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de ‘Michael’ la película biográfica de Jackson, que estará disponible este 2026. El esperado biopic llegará a los cines en abril para revelar los secretos del artista más grande de todos los tiempos.

Un parecido que eriza la piel

La gran sorpresa del avance es Jaafar Jackson, sobrino directo del cantante. En su debut actoral, Jaafar logra una transformación física y gestual impresionante que ha dejado sin palabras a los fanáticos.

La producción apostó por el ADN familiar para aportar autenticidad a la historia. Jaafar no solo baila y canta como su tío, sino que recrea con precisión la mirada y el lenguaje corporal que definieron al ídolo.

Película de Michael Jackson 2026

La película no se limitará a los éxitos musicales de los Jackson 5 o la era de Thriller. El filme explora la compleja relación de Michael con su padre, Joe Jackson, y los retos de su vida privada.

La narrativa promete un recorrido exhaustivo desde su infancia como prodigio hasta su muerte en 2009. Se trata de un retrato definitivo que aborda las facetas más humanas y debatidas del «Rey del Pop».

El regreso de una leyenda 17 años después

El estreno ocurrirá casi dos décadas después del fallecimiento del artista. La cinta busca capturar la esencia de un hombre que, a pesar de las controversias, cambió la historia del entretenimiento para siempre.

Con la dirección de Lionsgate, esta película se perfila como el evento cinematográfico más importante del próximo año. El mundo está listo para ver, una vez más, la magia de Michael Jackson en la gran pantalla.

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