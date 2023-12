Compartir

El cantante venezolano aclaró que se encuentra en buen estado de salud, recordemos que se vió obligado a detener varias canciones durante su discurso el pasado 21 de diciembre, en el complejo ferial Bravos del Alto Apure, en Guasdualito, estado Apure.

Luego recurrió a las redes sociales para aclarar que se rumoreaba que estaba sano. País.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reynaldo Armas Enguaima (@reynaldoarmas)

“Desde el estado Apure, desde la orilla del río La Barranca, les mando este saludo. Soy Reynaldo Armas. Deseándoles que la estén pasando bien”, El cantante hizo un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Quiero comentarles antes de que salgan las especulaciones en medios y redes sociales, decirles que anoche en Guasdualito, tuve una presentación un poco accidentada, porque un dolor que me aqueja hace algún tiempo en mi columna, se me agudizó en plena tarima y eso me produjo una baja de tensión, un sudor medio sospechoso y tuve que parar la canción”, aclaró el cantante.

Armas aseguró que la gente estaba preocupada y hasta le preguntaron si quería ser hospitalizado. “Me tomaron la presión, que era normal, solo fue un susto, pero tuve que parar un par de canciones porque no me sentía bien”.

Con estas declaraciones, Reinaldo Armas, de 70 años, puso fin a los rumores sobre su salud y consoló a los fanáticos que estaban preocupados por su salud.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: ¡Luto en el vallenato!, falleció el cantante Lisandro Meza