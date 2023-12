Compartir

El cantante Ricardo Arjona reveló que se retira de los escenarios mientras daba su último concierto en la capital chilena.

Arjona comunicó a través de su cuenta en Instagram que su columna se ha visto muy forzada para poder ofrecer los shows de esta gira, y que solo ha estado prolongando una “cirugía inminente”.

Sin embargo, agradeció a todo su equipo de médicos que lo han apoyado en esta gira de despedida, así como por los momentos vividos en el mundo de la música.

La despedida

“Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, relató el artista.

“Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo ´adiós y gracias´, con todo el corazón”, finalizó. Aunque no indicó si esta ausencia será parcial o definitiva.

