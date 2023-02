Compartir

La Gerencia de Marineros de Carabobo informó la contratación de Ricardo Paolini como la primera firma de la agencia libre 2023 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP). Con esta incorporación, el elenco carabobeño blinda la defensa del cuadro y la ofensiva dentro del lineup.

Paolini es oriundo del estado Mérida y es más reconocido por desempeñarse como segunda base que como campocorto. Logró debutar como profesional a los 18 años en la Serie A1 de Italia con el Parma Clima Baseball y que debido a su doble nacionalidad pudo jugar como nativo. Con ellos, dejó .234 de promedio al madero en su estreno en 2018.

“Para mi siempre es de gran honor jugar en mi país con mi familia cerca, es una liga que cada año se ha esforzado para crecer y se están escuchando cosas muy buenas. Es un equipo que se ha formado competitivo y seguirá trabajando para el paso final que ha faltado en los años anteriores, pero aún así demuestra que el trabajo ha sido bien hecho, en esta ocasión formaré parte de todo un grupo y me siento orgulloso de llegar allí. Intentaré adaptarme lo más rápido posible a todos los muchachos para ayudar en todo lo que pueda”, confesó Paolini quien confirmó que estará desde el primer día con el equipo.

En total suma cinco campañas de experiencia en la pelota italiana, cuatro con el Parma y uno con el Unipolsai Fortitudo Bologna (en 2022), con este último logró ganar el campeonato de bateo de aquel circuito después de dejar un astronómico promedio al bate de .440, .572 de slugging y 1.050 de OPS con 33 remolques y 73 hits, ayudando a su novena a ganar 40 juegos y perdiendo solamente en cuatro oportunidades.

“Es un jugador joven y versátil que puede ser valioso durante años. Viene de ser líder bate en Italia y tuvo su primera experiencia profesional en Venezuela con el Magallanes. Con Marineros esperamos que pueda mostrar lo que viene haciendo en Europa y ayudarnos a tener un infield aún más sólido”, señaló Enyelberth Peña, Gerente Deportivo de Marineros.

Actualmente, el nacido en los Andes venezolano se encuentra concentrado en Arizona para ganarse un puesto con la selección de Italia con miras al Clásico Mundial de Béisbol que se jugará este próximo 8 de marzo y en el que la novena italiana se medirá ante Estados Unidos, México y Canadá en el grupo D.

En total, Ricardo ha participado con Italia en un Mundial Sub18 en Canadá en 2017; europeo Sub23, Haarlem week (torneo escenificado en la ciudad de Haarlem, Holanda) y tres Spring Training Arizona con la selección mayor.

Respecto a su aporte al lineup valenciano comentó que no le gusta fijar algo en específico sobre de lo que puede contribuir en el terreno de juego, “siento que el equipo expresa su confianza en mí al firmarme y trabajaré para traer los resultados a casa. Gracias a Dios he tenido buenos resultados en mis temporadas y me he mantenido firme trabajando y mejorando aún más”.

Con Magallanes, dejó un average de .310 puntos en 29 turnos a lo largo de 20 choques en el circuito rentado, llegando a defender la segunda almohadilla en 15 oportunidades durante la zafra 2022-20223 de la LVBP.

“Además de que es joven y tiene una larga carrera por delante, nos llamó la atención su capacidad bateadora que lo demostró en la liga italiana como en la LVBP. Sin duda con su buena defensiva se fortalece más la línea central del equipo”, contó Gonzalo Arias asistente a la Gerencia Deportiva.

Desde las oficinas de la novena turca, aseguraron que se está trabajando en la estructura del equipo a falta completar la importación y realizar el draft de jugadores criollos de esta temporada. “Sin duda uno de los puntos a mejorar es la ofensiva con bateadores de poder y la defensa en los jardines”, aseguró Arias.

Noticias24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Christian Gadler salta desde lo más alto por extrema felicidad

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.