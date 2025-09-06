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En una noche de alto voltaje en Campeche, el abridor venezolano Ricardo Pinto se convirtió en la figura del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, guiando a los Diablos Rojos del México a una victoria 5-4 sobre los Piratas. Con este resultado, la novena escarlata toma ventaja de 3-2 en la serie y regresa al Estadio Alfredo Harp Helú con la posibilidad de sellar el pase a la final frente a su afición.

El derecho maracayero Ricardo Pinto lanzó 5.2 entradas de calidad, permitiendo solo una carrera limpia, sin otorgar boletos y ponchando a 11 rivales. El único daño recibido fue un cuadrangular solitario de Brett Auerbach en el sexto episodio. Pinto, apodado “MVPinto” por su rendimiento en esta postemporada, sumó su tercera victoria (3-1) y firmó su actuación más dominante en lo que va de playoffs.

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Los Diablos abrieron el marcador en el segundo inning con jonrón de José Marmolejos. En el tercero, José Pirela anotó tras un wild pitch, Carlos Sepúlveda se robó el plato y Robinson Canó impulsó la cuarta con sencillo al jardín derecho. Aunque los Piratas reaccionaron en el sexto con tres anotaciones y en el noveno con otro estacazo de Auerbach, no lograron revertir el marcador.

El japonés Tomohiro Aranku se encargó de cerrar el encuentro y se apuntó su quinto salvamento de la postemporada. El derrotado fue Domingo Acevedo (1-3), quien no pudo contener el ataque inicial de los capitalinos.

Carlos Jesús Pérez se fue de 4-1 con dos ponches, mientras que José Pirela destacó al irse de 3-1 con dos anotadas y una base por bolas. Su presencia ofensiva y en las bases fue clave para mantener la presión sobre el pitcheo rival.

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