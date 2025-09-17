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El enviado especial por parte del gobierno de Donald Trump, Richard Grenell apela al diálogo y dijo que aún se está a tiempo de evitar un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Esto luego del despliegue militar por parte de los militares de ese país en el Caribe.

«Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra», indicó.

Grenell en el mes de enero de este año vino a Venezuela, fue recibido en el Palacio de Miraflores. Conversó con el presidente Nicolás Maduro como con el presidente del parlamento Jorge Rodríguez.

Richard Grenell apela al diálogo

Indicó que Estados Unidos tiene que poner en práctica los otros mecanismos diplomáticos y evitar lo que es un despliegue militar. Desde hace semanas militares norteamericanos están en el Mar Caribe en una supuesta acción antidrogas.

«Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico; antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra», detalló,

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El presidente Maduro catalogó dicho despliegue militar estadounidense en el Caribe como “criminal”. “Venezuela está siendo sometida de manera inmoral violando todo el derecho internacional”, dijo el jefe de Estado.

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