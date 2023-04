Compartir

La cantante Rihanna anunció durante la CinemaCon celebrada este jueves que le dará la voz a Pitufina en la película “The Smurf Movie”.

De acuerdo a medios locales, la artista escribirá y grabará canciones para el filme híbrido de acción real y animación de Paramount Animation, del cual también estará como productora.

En la presentación, la cabeza de Paramount Animation, Ramsey Naito, también adelantó que el filme tratará temas de identidad y abordará lo que es ser un «smurf» (pitufo).

Esta no representa la primera vez que Rihanna presta su voz para un proyecto de animación. En 2015 la cantante de Barbados interpretó a Gratuity “Tip” Tucci en la película “Home”. Además, participó en filmes como “Ocean’s 8”, “This Is the End” o “Battleship”.

Este año resultó muy gratificante para la cantante de 35 años, quien regresó a los escenarios después de una larga pausa.

Además de protagonizar el Super Bowl, Rihanna tuvo una emotiva actuación en los Óscar, con el tema “Lift Me Up” de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”, que le valió su primera nominación a los premios de la Academia de Hollywood.

