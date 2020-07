Ringo Starr celebro sus 80 años con una fiesta virtual, acompañado desde la distancia con celebridades; quienes cantaron los clásico del cuarteto de Liverpool, The Beatles.

El baterista aprovechó el evento con la finalidad de recaudar dinero para varias organizaciones; incluida Black Lives Matter.

Muchos fanáticos quedaron decepcionados pues esperaban un reencuentro virtual entre Starr y el otro sobreviviente de los Beatles Paul McCartney; pero lo que recibieron fue un vídeo de archivo de ambos cantando «Helter Skelter».

Normalmente el músico británico reúne a cientos de músicos y fanáticos con cada aniversario; pero la pandemia de covid-19 le obligó a cambiar la tradición.

«Como la mayoría de ustedes saben, me gusta una buena fiesta de cumpleaños… pero éste es un mal año para organizar una reunión de cualquier tipo»; dijo el músico británico.

Starr estaba sentado detrás de una batería con una máscara de colores adornada con el signo de la paz.

Ringo Starr celebró sus 80 años

«Así que estoy celebrando con mis amigos de una manera nueva este año… vamos a tener que mantener nuestra distancia debido al coronavirus» expresó.

Celebridades amigas, de Sheryl Crow y Kenny Loggins al cineasta David Lynch, grabaron voces y tributos en video; mientras Starr introducía éxitos del catálogo de los Beatles y del suyo propio.

Temas íconos

Ringo Starr arribó a 80 años y no podía faltan temás íconos: Come Together, All You Need is Love y With a Little Help From My Friends; fueron algunos que se emitieron en una ecléctica mezcla de grabaciones de archivo de conciertos y grabaciones caseras vistas en directo por unos 130.000 fanáticos.

Para despedir la fiesta, Starr anunció «Tenemos a Paul… ¡y hasta estoy tocando con él!»; antes de presentar las imágenes de los músicos filmadas en Los Ángeles el año pasado.

Pero como McCartney había sido publicitado como el invitado principal del programa; algunos fanáticos expresaron su descontento con su ausencia.

Solo un tuit de su excompañero

McCartney envió un tuit más temprano deseando un «feliz cumpleaños a SIR RICHARD alias RINGO». «Que tengas un gran día, mi viejo amigo»; añadió.

Ambos tocan juntos en ocasiones, incluido el concierto en el Dodger Stadium el año pasado como parte de la gira «Freshen Up» de McCartney.

Happy birthday SIR RICHARD alias RINGO. Have a great day my long time buddy! – Paul pic.twitter.com/qVMxQ1J3hq — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 7, 2020

Otras celebridades

Ben Harper, Dave Grohl y Sheila E. estuvieron entre las celebridades; que grabaron segmentos musicales para la fiesta online de Starr.

El evento fomentó además donaciones a la red global de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) -que tomó nuevo impulso con las masivas protestas convocadas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd; en custodia policial-, así como a la David Lynch Foundation, MusiCares y WaterAid.

En la transmisión, se mostraron segmentos de un documental en el que los Beatles se negaron a tocar ante un público segregado en Jacksonville, Florida; durante su famosa gira por los Estados Unidos en 1964.

Carisma al 100%

Conocido por su personalidad y humor fácil, Starr saltó a la fama mundial a principios de la década de 1960 y ayudó a cambiar la cara de la música pop para siempre como parte de los Beatles; que todavía es quizás la banda más famosa del mundo.

Tras la ruptura del grupo, Starr pasó a liderar la All Starr Band a finales de los años 1980; agrupación, activa hoy día, ha reunido a varios artistas que tocan éxitos de los Beatles y otros conjuntos.

El brócoli es su fórmula

En una larga entrevista con Rolling Stone, publicada el martes 7 de julio; el flamante octogenario habló del cuidado de su salud cuando se dirige a su novena década.

Dijo que ejercita de tres a seis veces por semana, da largas caminatas y mantiene una dieta vegetariana; comiendo «brócoli con todo y arándanos todas las mañanas».

Indicó que no ha salido de su casa de Los Ángeles en unas 11 semanas por la pandemia; que se ha dedicado a pintar.

«Me encanta sentarme al sol. Los Ángeles. Me encanta la luminosidad y pasar el rato»; señaló.

