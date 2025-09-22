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Luego de las lluvias presentadas en las cabeceras el agua subió de nivel en el Río Miquija Goaigoaza en Puerto Cabello. Las personas se estaban bañando en las aguas del río cuando poco a poco fue creciendo.

Ante la crecida los bañistas tuvieron que salir del agua de inmediato, no se presentaron hechos que lamentar. Las personas dijeron que desde hace días estaba lloviendo fuerte en las cabeceras y solo lloviznas se presentaron en la parte baja.

Río Miquija Goaigoaza en Puerto Cabello

El tiempo de mantuvo nublado ayer con varias lluvias como lloviznas en la zona lo que ocasionó las crecidas del río. Las aguas de este afluente es una de las más buscadas por las personas los fines de semana.

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Los habitantes de distintos pueblos dijeron que se habían mantenido los relámpagos en la zona antes de las lluvias.

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